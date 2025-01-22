AK Parti Giresun Milletvekili Elmas'tan Espiye'ye ziyaret

Elmas, ilçedeki esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinledi.

AK Parti Espiye İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşan Elmas, Espiye Muhtarlar Derneğini de ziyaret etti.

Elmas, İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz ile makamında bir araya gelerek, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.