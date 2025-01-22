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        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas'tan Espiye'ye ziyaret

        AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun'un Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:22
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        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas'tan Espiye'ye ziyaret
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        AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun'un Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Elmas, İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz ile makamında bir araya gelerek, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

        AK Parti Espiye İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşan Elmas, Espiye Muhtarlar Derneğini de ziyaret etti.

        Elmas, ilçedeki esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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