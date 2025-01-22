AK Parti Giresun Milletvekili Elmas'tan Espiye'ye ziyaret
AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun'un Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun'un Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Elmas, İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz ile makamında bir araya gelerek, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
AK Parti Espiye İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşan Elmas, Espiye Muhtarlar Derneğini de ziyaret etti.
Elmas, ilçedeki esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinledi.
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