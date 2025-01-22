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        Giresun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalandı

        Giresun'da, 10-20 Ocak tarihleri arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:23
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        Giresun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalandı
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        Giresun'da, 10-20 Ocak tarihleri arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, çalışmalar kapsamında jandarma dedektiflerince kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişinin yakalandığı ve haklarında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

        Aynı dönem içerisinde yoklama kaçacağı olduğu belirlenen 42 kişiye yönelik de işlem yapıldığı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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