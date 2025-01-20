Giresun'da fındık fiyatı haftaya 130 liradan başladı
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının haftaya 130 liradan başladığını söyledi.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının haftaya 130 liradan başladığını söyledi.
Bölük, AA muhabirine, 2025 yılına 125 liradan başlayan fındık fiyatının son zamanlarda yükseliş gösterdiğini belirtti.
Yeni haftada 130 lirayla açılış yapan fındık fiyatının serbest piyasada arz talep dengesine göre şekillendiğini aktaran Bölük, gelecek haftalarda pazarı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.
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