Giresun'da fındık fiyatı haftaya 130 liradan başladı

Yeni haftada 130 lirayla açılış yapan fındık fiyatının serbest piyasada arz talep dengesine göre şekillendiğini aktaran Bölük, gelecek haftalarda pazarı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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