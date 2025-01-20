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        Giresun'da fındık fiyatı haftaya 130 liradan başladı

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının haftaya 130 liradan başladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:45 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:45
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        Giresun'da fındık fiyatı haftaya 130 liradan başladı
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının haftaya 130 liradan başladığını söyledi.

        Bölük, AA muhabirine, 2025 yılına 125 liradan başlayan fındık fiyatının son zamanlarda yükseliş gösterdiğini belirtti.

        Yeni haftada 130 lirayla açılış yapan fındık fiyatının serbest piyasada arz talep dengesine göre şekillendiğini aktaran Bölük, gelecek haftalarda pazarı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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