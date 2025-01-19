Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

        Bursa'da, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 17:30 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
        ABONE OL

        Bursa'da, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Hava şartları nedeniyle Keskin için Güce Belediyesi Sosyal Tesislerinde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Keskin'in ailesi ve yakınları, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

        Cenaze, kılınan namazın ardından Kemaliye Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Bursa'da, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin'in 5 gün önce kız çocuğu dünyaya gelmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        Tiyatro sanatçısının organları umut oldu
        Tiyatro sanatçısının organları umut oldu
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen tiyatro sanatçısının organları 4 kişiye...
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen tiyatro sanatçısının organları 4 kişiye...
        FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, olağan genel kurulda konuştu:
        FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, olağan genel kurulda konuştu:
        Diyabet hastası öğretmenin "moda evi" hayali gerçeğe dönüştü
        Diyabet hastası öğretmenin "moda evi" hayali gerçeğe dönüştü
        Espiye'de lise öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine karne hediyesi
        Espiye'de lise öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine karne hediyesi
        Giresun'da tüketilemeyen yemekler hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor
        Giresun'da tüketilemeyen yemekler hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor