Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Yeni doğan bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis toprağa verildi

        BURSA'da, hastanede yatan 5 günlük bebeğine anne sütü götürürken kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin (29), memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 19:01 Güncelleme: 19.01.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni doğan bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis toprağa verildi
        ABONE OL

        BURSA'da, hastanede yatan 5 günlük bebeğine anne sütü götürürken kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin (29), memleketi Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, dün saat 07.30’da merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı'nda meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Keskin, 5 gün önce doğan ve özel bir hastanede yatan bebeğine anne sütü götürürken, kullandığı 16 HR 993 plakalı otomobilinin kontrolden çıkmasıyla yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla yakındaki Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Bilal Keskin için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Güce ilçesi Kemaliye Mahallesi'ne gönderildi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        Geçirdiği kaza sonucu hastaneye yaşamını yitiren polis memuru Bilal Keskin için memleketi Giresun’un Güce ilçesinde de tören düzenlendi. Törene, Keskin'in ailesi, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Keskin’in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Bu acıya yürek dayanmaz! İki kuzen birlikte can verdi
        Bu acıya yürek dayanmaz! İki kuzen birlikte can verdi
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
        Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
        Tiyatro sanatçısının organları umut oldu
        Tiyatro sanatçısının organları umut oldu
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen tiyatro sanatçısının organları 4 kişiye...
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen tiyatro sanatçısının organları 4 kişiye...
        FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, olağan genel kurulda konuştu:
        FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, olağan genel kurulda konuştu:
        Diyabet hastası öğretmenin "moda evi" hayali gerçeğe dönüştü
        Diyabet hastası öğretmenin "moda evi" hayali gerçeğe dönüştü
        Espiye'de lise öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine karne hediyesi
        Espiye'de lise öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine karne hediyesi