FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, olağan genel kurulda konuştu:

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, birliğin 20 ana kalemde 100'ün üzerinde barkotlu ürünü olduğunu söyledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Bayraktar, EFİT AŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen FİSKOBİRLİK Olağan Genel Kurulu'nda, kurumun zor süreçlerden geçerek bugünlere geldiğini belirtti.

Fındıkta nihai ürünün önemine işaret eden Bayraktar, "Dünyada nihai mamul, nihai ürün konusunda marka yaratmamız, dünya pazarından pay almamız lazım." dedi.

"Madem FİSKOBİRLİK'in borçlarını ödedik, bu yükün altından kalktık, başka bir hikaye yazmamız gerek" diyerek çalışmalara devam ettiklerini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bir AR-GE oluşturduk. 'Nihai mamul üretmeye kendimizi odaklayalım, entegre tesisimizi ona göre kurgulayalım, dolayısıyla Türkiye ve dünyaya bir, iki, beş önemli değil ama nihai mamul satalım' dedik ve şu anda bunu yapıyoruz. Bugün, 20 ana kalemde 100'ün üzerinde barkotlu ürünümüz var."

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ise FİSKOBİRLİK'in 2007'den bu yana gittikçe büyüyen, 30'a yakın ihraç ürünü ve yeni yatırımlarıyla Türkiye'de ve dünyada farklı bir rekabet alanı oluşturan bir kooperatif olduğunu ifade etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür de FİSKOBİRLİK'in süreç içerisinde daha da güçleneceğini dile getirdi.

Fındık zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarına değinen Temür, Giresun'da 300 rakımın altındaki tüm köylerde yapılarda ilaçlama gerçekleştirildiğini, bu çalışmanın ilkbaharda da tekrar yapılması gerektiğini aktardı.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de sadece Türkiye'nin değil, dünyanın fındık arşivi olan Birliğin çok önemli bir kurum olduğuna işaret etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ise fındığın işlenip mamul madde olarak satılmasının, fiyat gibi diğer tartışmaları kenarda bırakacağını vurguladı.