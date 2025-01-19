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        Giresun'da bir kişi araçta ölü bulundu

        Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi araçta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 19:48 Güncelleme: 19.01.2025 - 19:48
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        Giresun'da bir kişi araçta ölü bulundu
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi araçta ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Bayındır köyü mevkisinde bir araç içerisinde hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar ekiplerden yardım istedi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, araçtaki Vedat G'nin (60) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Vedat G'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bulancak İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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