Giresun'da bir kişi araçta ölü bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi araçta ölü bulundu.
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi araçta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Bayındır köyü mevkisinde bir araç içerisinde hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar ekiplerden yardım istedi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, araçtaki Vedat G'nin (60) hayatını kaybettiğini belirledi.
Vedat G'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bulancak İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
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