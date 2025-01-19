Giresun'da bir kişi araçta ölü bulundu

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, araçtaki Vedat G'nin (60) hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Bayındır köyü mevkisinde bir araç içerisinde hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar ekiplerden yardım istedi.

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