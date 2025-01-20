Giresun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Karacaresul köyünde yaşayan Kahraman Kaya'ya (70) telefonla ulaşamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Sağlık ekipleri ve jandarma görevlilerinin eve giderek yaptıkları kontrollerde Kaya'nın hayatanı kaybettiği belirlendi.
Kaya'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bulancak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.