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        Giresun'da yaralı balıkçıl kuşu koruma altına alındı

        Giresun'un Espiye ilçesinde yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 19:50 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:38
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        Giresun'da yaralı balıkçıl kuşu koruma altına alındı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu koruma altına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaşdibi köyünde devriye esnasında dere kenarında yaralı kuşu fark etti.

        Bulunduğu yerden alınan kuş, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

        Yaralı balıkçıl, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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