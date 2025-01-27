Giresun'da fındık 133-135 lira arasında işlem görüyor
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının 133-135 lira aralığında işlem gördüğünü belirtti.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının 133-135 lira aralığında işlem gördüğünü belirtti.
Bölük, AA muhabirine, 2025 yılına 125 liradan başlayan fındık fiyatının son zamanlarda yükseliş gösterdiğini ifade etti.
Yeni haftanın ilk gününde fındığın 133-135 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasada arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.
Bölük, gelecek haftalarda pazarı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
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