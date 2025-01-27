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        Giresun'da fındık 133-135 lira arasında işlem görüyor

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının 133-135 lira aralığında işlem gördüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:34 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:34
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        Giresun'da fındık 133-135 lira arasında işlem görüyor
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının 133-135 lira aralığında işlem gördüğünü belirtti.

        Bölük, AA muhabirine, 2025 yılına 125 liradan başlayan fındık fiyatının son zamanlarda yükseliş gösterdiğini ifade etti.

        Yeni haftanın ilk gününde fındığın 133-135 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasada arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.

        Bölük, gelecek haftalarda pazarı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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