Gazeteci Küçükbayrak son yolculuğuna uğurlandı

Törene Küçükbayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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