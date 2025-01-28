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        Gazeteci Küçükbayrak son yolculuğuna uğurlandı

        Giresun'da vefat eden gazeteci İsmet Küçükbayrak toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:57 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:04
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        Gazeteci Küçükbayrak son yolculuğuna uğurlandı
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        Giresun'da vefat eden gazeteci İsmet Küçükbayrak toprağa verildi.

        Dün gece saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 64 yaşındaki Giresun Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Küçükbayrak için merkez Hacımiktat Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törene Küçükbayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Küçükbayrak'ın cenazesi Giresun Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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