Espiye'de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi
Espiye'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla anma ve dua programı düzenlendi.
Espiye'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla anma ve dua programı düzenlendi.
Merkez Camisi'nde düzenlenen programa İlçe Müftüsü Osman Gülbe, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazı öncesi depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
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