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        Espiye'de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi

        Espiye'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla anma ve dua programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:19
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        Espiye'de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi
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        Espiye'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla anma ve dua programı düzenlendi.

        Merkez Camisi'nde düzenlenen programa İlçe Müftüsü Osman Gülbe, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Öğle namazı öncesi depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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