Ticaret borsalarında 5 ayda 447 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 5 ayda 447 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, geçen yılın ağustos-aralık döneminde borsalarda 447 bin 521 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 101 bin 345 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 85 bin 236 tonla Ordu, 81 bin 229 tonla Düzce/Bolu, 68 bin 207 tonla Giresun takip etti.