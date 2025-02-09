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        Giresun'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 10:50 Güncelleme: 09.02.2025 - 10:50
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        Giresun'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

        Eymür köyünde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekibi, bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görerek durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yerde yatan S.V'nin (80) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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