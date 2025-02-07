Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun Bilim ve Sanat Merkezi'nin projesine AB'den hibe desteği

        Giresun Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) "Yerelden Globale Yaşanabilir Bir Çevre" projesi 60 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun Bilim ve Sanat Merkezi'nin projesine AB'den hibe desteği
        ABONE OL

        Giresun Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) "Yerelden Globale Yaşanabilir Bir Çevre" projesi 60 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı.

        BİLSEM'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Erasmus+ Programı 2024 Teklif Çağrısı 2. Başvuru Dönemi kapsamında sunulan proje Türkiye'de destek almaya hak kazanan 18 proje arasına girdi.

        Uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi ve eğitimde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen projenin paydaşları arasında Yaşam ve Çevre Akademisi, Polonya, Yunanistan ve Romanya yer alıyor.

        Projeyle farklı ülkelerden eğitim kurumlarını bir araya getirerek öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni beceriler kazanması, kültürel etkileşimi artırması ve yenilikçi eğitim modelleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Öğretmenler ve öğrenciler, uluslararası ortaklarla bilgi paylaşımında bulunarak Avrupa'daki eğitim sistemleriyle entegre çalışmalar yürütecek.

        Proje süresince uluslararası toplantılar, eğitim çalıştayları ve saha gezileri düzenlenerek hem öğrenciler hem de öğretmenler için geniş bir öğrenme ağı oluşturulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Ticaret borsalarında 5 ayda 447 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Ticaret borsalarında 5 ayda 447 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Giresun'da kadın besici devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
        Giresun'da kadın besici devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
        Karadeniz'de 527 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Karadeniz'de 527 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Espiye'de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi
        Espiye'de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi
        Giresun Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Giresun Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Karadeniz'de 1028 köyle ulaşım sağlanamıyor
        Karadeniz'de 1028 köyle ulaşım sağlanamıyor