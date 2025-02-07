Giresun Bilim ve Sanat Merkezi'nin projesine AB'den hibe desteği

Giresun Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) "Yerelden Globale Yaşanabilir Bir Çevre" projesi 60 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı.

BİLSEM'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Erasmus+ Programı 2024 Teklif Çağrısı 2. Başvuru Dönemi kapsamında sunulan proje Türkiye'de destek almaya hak kazanan 18 proje arasına girdi.

Uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi ve eğitimde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen projenin paydaşları arasında Yaşam ve Çevre Akademisi, Polonya, Yunanistan ve Romanya yer alıyor.

Projeyle farklı ülkelerden eğitim kurumlarını bir araya getirerek öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni beceriler kazanması, kültürel etkileşimi artırması ve yenilikçi eğitim modelleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

Öğretmenler ve öğrenciler, uluslararası ortaklarla bilgi paylaşımında bulunarak Avrupa'daki eğitim sistemleriyle entegre çalışmalar yürütecek.

Proje süresince uluslararası toplantılar, eğitim çalıştayları ve saha gezileri düzenlenerek hem öğrenciler hem de öğretmenler için geniş bir öğrenme ağı oluşturulacak.