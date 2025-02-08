Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da Harşit Zaferi ve şehitleri anılacak

        Giresun'da, 1. Dünya Savaşı yıllarında Rus işgaline karşı verilen mücadele, zafer ve şehitler için 12 Şubat'ta anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:08 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da Harşit Zaferi ve şehitleri anılacak
        ABONE OL

        Giresun'da, 1. Dünya Savaşı yıllarında Rus işgaline karşı verilen mücadele, zafer ve şehitler için 12 Şubat'ta anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisinde düzenlediği basın toplantısında, Harşit zaferinin, Karadeniz'in Çanakkale'si olarak nitelendirildiğini söyledi.

        Osmanlı Devletinin mücadele ettiği Doğu Cephesi içerisinde Harşit Nehri hattında önemli savunma savaşları yapıldığını vurgulayan Özkaya, düşmanın bu hattın batısına geçmesinin yaklaşık 16 ay önlendiğini belirtti.

        Verilen mücadeleyi anlatan Özkaya, "7-8 Kasım 1917 gecesi Türk kuvvetleri Kabaktepe'deki Rus kuvvetlerine taarruz harekatı gerçekleştirerek o bölgeden söküp atmışlardı. 12 Şubat 1918'de Türk ileri harekatı Harşit hattından başlamış, 13 Şubat'ta Görele, 14 Şubat'ta Vakfıkebir ve Gümüşhane düşman işgalinden kurtarılmıştır." dedi.

        Vakıf olarak Harşit savunması ve zaferinin önemini ortaya koymak istediklerinin altını çizen Özkaya, yaklaşık 160 kilometrelik bu hatta gerçekleşen zaferi dünyaya tüm yönleriyle tarihsel ve bilimsel gerçeklerle anlatmak için her alanda araştırma ve çalışma yapacaklarına dikkati çekti.

        Özkaya, tüm bu zaferlere imza atan ecdadın anısını yaşatmak için Tirebolu-Doğankent yolu üzerinde daha önce taş ocağı olarak kullanılan alanda Orman Genel Müdürlüğünce 2017'de "Harşit Savunması 100. Yılı Orman Parkı" kurulduğunu anımsattı.

        Harşit Savunmasında şehit olanların 192'sinin isminin resmi kayıtlardan çıkarılarak tespit edildiği anlatan Özkaya, şehitler adına alanda anıt şehitlik de oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı açıklam...
        TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı açıklam...
        Giresun Bilim ve Sanat Merkezi'nin projesine AB'den hibe desteği
        Giresun Bilim ve Sanat Merkezi'nin projesine AB'den hibe desteği
        Ticaret borsalarında 5 ayda 447 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Ticaret borsalarında 5 ayda 447 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Giresun'da kadın besici devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
        Giresun'da kadın besici devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
        Karadeniz'de 527 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Karadeniz'de 527 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Espiye'de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi
        Espiye'de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi