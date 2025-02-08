Giresun'da Harşit Zaferi ve şehitleri anılacak

Giresun'da, 1. Dünya Savaşı yıllarında Rus işgaline karşı verilen mücadele, zafer ve şehitler için 12 Şubat'ta anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisinde düzenlediği basın toplantısında, Harşit zaferinin, Karadeniz'in Çanakkale'si olarak nitelendirildiğini söyledi.

Osmanlı Devletinin mücadele ettiği Doğu Cephesi içerisinde Harşit Nehri hattında önemli savunma savaşları yapıldığını vurgulayan Özkaya, düşmanın bu hattın batısına geçmesinin yaklaşık 16 ay önlendiğini belirtti.

Verilen mücadeleyi anlatan Özkaya, "7-8 Kasım 1917 gecesi Türk kuvvetleri Kabaktepe'deki Rus kuvvetlerine taarruz harekatı gerçekleştirerek o bölgeden söküp atmışlardı. 12 Şubat 1918'de Türk ileri harekatı Harşit hattından başlamış, 13 Şubat'ta Görele, 14 Şubat'ta Vakfıkebir ve Gümüşhane düşman işgalinden kurtarılmıştır." dedi.

Vakıf olarak Harşit savunması ve zaferinin önemini ortaya koymak istediklerinin altını çizen Özkaya, yaklaşık 160 kilometrelik bu hatta gerçekleşen zaferi dünyaya tüm yönleriyle tarihsel ve bilimsel gerçeklerle anlatmak için her alanda araştırma ve çalışma yapacaklarına dikkati çekti.

Özkaya, tüm bu zaferlere imza atan ecdadın anısını yaşatmak için Tirebolu-Doğankent yolu üzerinde daha önce taş ocağı olarak kullanılan alanda Orman Genel Müdürlüğünce 2017'de "Harşit Savunması 100. Yılı Orman Parkı" kurulduğunu anımsattı.

Harşit Savunmasında şehit olanların 192'sinin isminin resmi kayıtlardan çıkarılarak tespit edildiği anlatan Özkaya, şehitler adına alanda anıt şehitlik de oluşturulduğunu sözlerine ekledi.