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        Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

        Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:26 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:26
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        Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
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        Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, ilçenin kurtuluş günü canlandırıldı. Öğrenciler günün anlamını belirten şiirler okudu, mehteran ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yaptığı konuşmada, bu topraklarda yazılan kahramanlık destanını unutturmamak, gelecek nesillere taşımanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

        Milletin büyüklüğünün şanlı geçmişinden geldiğini dile getiren Dede, "Şanlı bayrağımızı bayrak yapmak için kan akıttık. Şanlı yurdumuzu vatan yapmak için uğrunda sayısız can verdik. Vatan için, bayrak için, milletimizin birliği için 107 yıl önce olduğu gibi, bugün de hiç düşünmeden, seve seve canımızı vermeye hazırız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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