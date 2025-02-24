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        Giresun'da eğitim öğretime kar engeli

        Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 18:21 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:21
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        Giresun'da eğitim öğretime kar engeli
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        Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Giresun genelinde 25 Şubat Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında gaziler, engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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