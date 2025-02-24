Giresun'da eğitim öğretime kar engeli
Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Giresun genelinde 25 Şubat Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında gaziler, engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.
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