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        Başına tahta parçası düşen belediye işçisi, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

        GülsenAkyol MUTLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun)- GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde yıkımı süren kültür merkezi binasının üst katından başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere (41), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 17:29 Güncelleme: 23.02.2025 - 17:35
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        Başına tahta parçası düşen belediye işçisi, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        GülsenAkyol MUTLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun)- GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde yıkımı süren kültür merkezi binasının üst katından başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere (41), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 18 Şubat’ta ilçeye bağlı Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Tekışık Kültür Merkezi binasının yıkımı sırasında başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere, yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zere, ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat Semih Zere, buradaki müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yoğun bakımda tedavisi süren Sedat Semih Zere, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 5 yıldır Şebinkarahisar Belediyesi’nde görev yapan Zere, Bulancak Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Samu Güney köyünde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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