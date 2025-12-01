Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası tamamlandı

        Giresun'da sonbahar dönemine yönelik başlatılan şap aşılama kampanyasında 118 bin 508 büyükbaş hayvanın aşılandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 12:13 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da sonbahar dönemine yönelik başlatılan şap aşılama kampanyasında 118 bin 508 büyükbaş hayvanın aşılandığı belirtildi.

        Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kampanyanın 19 Haziran-30 Kasım tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik yürütüldüğü ifade edildi.

        Şap hastalığının çift tırnaklı hayvanlarda yaygın görüldüğüne işaret edilerek, "Ağız, tırnak ve memelerde yaralar oluşturan bu

        hastalık, et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde ise 15-35 oranında kayıplara yol açmaktadır. İlimizde görülen şap hastalığı vakaları kontrol altında tutulmakta olup bu lokasyonlarda karantina ve kordon tedbirleri uygulanmaktadır." denildi.

        Açıklamada, koruma ve gözetim bölgelerine giren hayvancılık işletmelerinde şap aşılama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında, 2025 yılı başından bu yana 228 bin 473 büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılandı. 66 bin 731 büyükbaş hayvan sığır brusellozu hastalığına, 50 bin 422 küçükbaş hayvan koyun keçi vebası hastalığına, 90 bin 95 küçükbaş hayvan koyun keçi çiçeği hastalığına, 20 bin 827 küçükbaş hayvan koyun keçi brusellozu hastalığına ve 2 bin 857 kedi ve köpek kuduz hastalığına karşı aşılanmıştır. Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele etmenin en etkin yöntemidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Anız yangınında feci ölüm!
        Anız yangınında feci ölüm!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor

        Benzer Haberler

        Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
        Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
        Giresun'da bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kadın yaralandı
        Giresun'da bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kadın yaralandı
        TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 1 - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 5
        TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 1 - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 5
        Minibüsle çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü öldü
        Minibüsle çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü öldü
        Giresun'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Giresun'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Giresun'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Giresun'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralan...