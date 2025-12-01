Giresun'da sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası tamamlandı

Giresun'da sonbahar dönemine yönelik başlatılan şap aşılama kampanyasında 118 bin 508 büyükbaş hayvanın aşılandığı belirtildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kampanyanın 19 Haziran-30 Kasım tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik yürütüldüğü ifade edildi.

Şap hastalığının çift tırnaklı hayvanlarda yaygın görüldüğüne işaret edilerek, "Ağız, tırnak ve memelerde yaralar oluşturan bu

hastalık, et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde ise 15-35 oranında kayıplara yol açmaktadır. İlimizde görülen şap hastalığı vakaları kontrol altında tutulmakta olup bu lokasyonlarda karantina ve kordon tedbirleri uygulanmaktadır." denildi.

Açıklamada, koruma ve gözetim bölgelerine giren hayvancılık işletmelerinde şap aşılama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında, 2025 yılı başından bu yana 228 bin 473 büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılandı. 66 bin 731 büyükbaş hayvan sığır brusellozu hastalığına, 50 bin 422 küçükbaş hayvan koyun keçi vebası hastalığına, 90 bin 95 küçükbaş hayvan koyun keçi çiçeği hastalığına, 20 bin 827 küçükbaş hayvan koyun keçi brusellozu hastalığına ve 2 bin 857 kedi ve köpek kuduz hastalığına karşı aşılanmıştır. Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele etmenin en etkin yöntemidir."