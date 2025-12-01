Habertürk
        Giresun Haberleri

        5. Giresun Kitap Fuarı sona erdi

        Giresun Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenen Giresun Kitap Fuarı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 15:28 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:28
        5. Giresun Kitap Fuarı sona erdi
        Giresun Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenen Giresun Kitap Fuarı sona erdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, fuarın 21-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

        Kültür ve Fuar Merkezi’nin 2 bin metrekarelik kapalı bölümünde organize edilen fuara, 60 konuk yazar, 48 yerel yazar ve 150 yayınevinin katıldığı ifade edildi.

        Her yaştan ziyaretçinin buluştuğu fuarda söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinliklerin organize edildiği, Belediye Başkanı Fuat Köse'nin de katılımcılar ve emeği geçenlere teşekkür ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

