5. Giresun Kitap Fuarı sona erdi
Giresun Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenen Giresun Kitap Fuarı sona erdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, fuarın 21-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve yoğun ilgi gördüğü belirtildi.
Kültür ve Fuar Merkezi’nin 2 bin metrekarelik kapalı bölümünde organize edilen fuara, 60 konuk yazar, 48 yerel yazar ve 150 yayınevinin katıldığı ifade edildi.
Her yaştan ziyaretçinin buluştuğu fuarda söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinliklerin organize edildiği, Belediye Başkanı Fuat Köse'nin de katılımcılar ve emeği geçenlere teşekkür ettiği kaydedildi.
