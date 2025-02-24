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        Giresun ve Rize'de kardan yolu kapanan köylerde mahsur kalan hastalar ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Giresun ve Rize'deki köylerde yaşayan 4 hasta, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:47
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        Giresun ve Rize'de kardan yolu kapanan köylerde mahsur kalan hastalar ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
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        Giresun ve Rize'deki köylerde yaşayan 4 hasta, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

        Tirebolu ilçesine bağlı Eymür, Dokuzkonak ve Menderes köylerindeki 3 kişinin rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Giresun İl Özel İdare ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

        Yolların açılmasıyla hastalara ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu kişiler, hastaneye sevk edildi.

        Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Örnek köyünde rahatsızlanan kişiye İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmasıyla ulaşıldı.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu hasta tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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