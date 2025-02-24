Giresun ve Rize'de kardan yolu kapanan köylerde mahsur kalan hastalar ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Giresun İl Özel İdare ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

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