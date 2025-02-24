Giresun ve Rize'de kardan yolu kapanan köylerde mahsur kalan hastalar ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Giresun ve Rize'deki köylerde yaşayan 4 hasta, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Giresun ve Rize'deki köylerde yaşayan 4 hasta, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Tirebolu ilçesine bağlı Eymür, Dokuzkonak ve Menderes köylerindeki 3 kişinin rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Giresun İl Özel İdare ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.
Yolların açılmasıyla hastalara ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu kişiler, hastaneye sevk edildi.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Örnek köyünde rahatsızlanan kişiye İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmasıyla ulaşıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu hasta tedavi altına alındı.
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