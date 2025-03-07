Espiye Kaymakamı Kavanoz, şehit ailesi ile iftarda bir araya geldi

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın ailesi ile iftarda buluştu.

Şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal'ı Merkez Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Kavanoz, aileye baş sağlığı, tüm şehitlere de Allah'tan rahmet diledi.

Kavanoz, iftar sonrası aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaymakam Kavanoz, ramazanın bereketini, dayanışmasını ve kardeşlik ruhunu şehit aileleri ile paylaşmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.