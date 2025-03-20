Giresun'da rahatsızlanan kişi köy yolunun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı
Giresun'da rahatsızlanan kişi, kar dolayısıyla kapanan köy yolunun ulaşıma açılmasının ardından hastaneye sevk edildi.
Giresun'da rahatsızlanan kişi, kar dolayısıyla kapanan köy yolunun ulaşıma açılmasının ardından hastaneye sevk edildi.
Dereli ilçesine bağlı Yeşilvadi köyünde rahatsızlanan kişinin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İl Özel İdare ekipleri, kar nedeniyle kapanan köyün yolunun açılması için çalışma başlattı.
Hasta, yolun açılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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