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        Giresun'da rahatsızlanan kişi köy yolunun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı

        Giresun'da rahatsızlanan kişi, kar dolayısıyla kapanan köy yolunun ulaşıma açılmasının ardından hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:25 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:25
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        Giresun'da rahatsızlanan kişi köy yolunun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı
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        Giresun'da rahatsızlanan kişi, kar dolayısıyla kapanan köy yolunun ulaşıma açılmasının ardından hastaneye sevk edildi.

        Dereli ilçesine bağlı Yeşilvadi köyünde rahatsızlanan kişinin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İl Özel İdare ekipleri, kar nedeniyle kapanan köyün yolunun açılması için çalışma başlattı.

        Hasta, yolun açılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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