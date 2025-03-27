Giresun Valiliği'nden Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu açıklaması:

Giresun Valiliği, kapatılacağı iddia edilen Görele Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu'nda eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında "Giresun'da şehit adının verildiği okul kapatılıyor" içerikli haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Okulda halen 31 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Okulumuzdaki öğrencilerimizden 27'si taşımalı olarak Çatakkırı köyüne gelmekte olup, sadece 4'ü okulun bulunduğu Çatakkırı köyü nüfusuna kayıtlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince sadece bulunduğu köyden 4 öğrenci alan okulumuzda yapılan inceleme neticesinde okul öğrencilerimizin Koyunhamza Ortaokulu bünyesinde eğitime devam etmeleri halinde kamu maliyetinin önemli ölçüde azalacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Dezenformasyon oluşturan iddiaların aksine okulumuzun kapatılması söz konusu olmayıp, köy nüfusuna kayıtlı mevcut 4 öğrencimiz taşımalı eğitime alınsa dahi okulumuzda devlet tüzel kişiliği korunarak aziz şehidimizin ismi yaşatılmaya devam edecektir."