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        Giresun'da kadınlar kilim dokuyarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor

        Giresun'un Keşap ilçesindeki atölyede 21 yıldır yöreye özgü kilim dokuyan kadınlar, aile ekonomilerine destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:16
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        Giresun'da kadınlar kilim dokuyarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor
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        Giresun'un Keşap ilçesindeki atölyede 21 yıldır yöreye özgü kilim dokuyan kadınlar, aile ekonomilerine destek oluyor.

        Keşap Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Figen Paltun, AA muhabirine, atölyenin, 2004 yılında Keşap Kaymakamlığınca yöreye özgü kilimlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulduğunu söyledi.

        Paltun, kadınların meslek edinmeleri ve aile ekonomilerine katkıda bulunmalarının da hedeflendiği atölyedeki kurslara şimdiye kadar yaklaşık 500 kişinin katıldığını belirtti.

        Müdürlük olarak atölyenin tanıtımı amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Paltun, "Her yıl alan çalışması yapıyoruz. Kapı kapı dolaşarak tüm vatandaşlarımızı kursla ilgili bilgilendiriyoruz. Katılım göstermek isteyenler geliyor. Kayıtlarını yapıyoruz, ardından eğitim alıyorlar. Dokudukları kilimler onlara ait oluyor." dedi.

        Paltun, bu dönem 15 kursiyeri olduğunu ifade ederek, "Atölye sayesinde yöreye özgü kilim sanatı yaşatılıyor, kadınlar da buradan elde edilen gelirle aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.

        Usta öğretici Gülçin Çakır ise Keşap kiliminin uzun bir maziye sahip olduğunu söyledi.

        Çakır, 21 yıldır faaliyet gösterdiklerini dile getirerek, "Hem kendi motiflerimizi hem Anadolu ve Selçuklu motiflerini kullanıyoruz. İlk dokuma işlemi Karabulduk yöresinde başlamış. 'Aynalı' ve 'Göbekli' adlı motiflerimizi kullanıyoruz. Ata yadigarı kilim kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Fatma Tekin de yaklaşık 10 yıldır atölyede kilim dokuduğunu belirterek, "Burada tezgahlarda kilim dokuyor ve satıyoruz. Ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Yurt dışına sipariş alıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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