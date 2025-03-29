Giresun'da kadınlar kilim dokuyarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor

Giresun'un Keşap ilçesindeki atölyede 21 yıldır yöreye özgü kilim dokuyan kadınlar, aile ekonomilerine destek oluyor.

Keşap Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Figen Paltun, AA muhabirine, atölyenin, 2004 yılında Keşap Kaymakamlığınca yöreye özgü kilimlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulduğunu söyledi.

Paltun, kadınların meslek edinmeleri ve aile ekonomilerine katkıda bulunmalarının da hedeflendiği atölyedeki kurslara şimdiye kadar yaklaşık 500 kişinin katıldığını belirtti.

Müdürlük olarak atölyenin tanıtımı amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Paltun, "Her yıl alan çalışması yapıyoruz. Kapı kapı dolaşarak tüm vatandaşlarımızı kursla ilgili bilgilendiriyoruz. Katılım göstermek isteyenler geliyor. Kayıtlarını yapıyoruz, ardından eğitim alıyorlar. Dokudukları kilimler onlara ait oluyor." dedi.

Paltun, bu dönem 15 kursiyeri olduğunu ifade ederek, "Atölye sayesinde yöreye özgü kilim sanatı yaşatılıyor, kadınlar da buradan elde edilen gelirle aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.