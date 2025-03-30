Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi

        Giresun il merkezi ve ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi
        ABONE OL

        Giresun il merkezi ve ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi.

        Valilikte gerçekleştirilen programda Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar bayramlaştı.

        Bayramlaşma programına AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de katıldı.

        Alucra ilçesindeki bayramlaşma töreni Merkez Büyük Cami'sinde gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ejder Şahin ve Belediye Başkanı Faruk Demirağ vatandaşlarla bayramlaştı, ilçe kabristanlığını ziyaret etti.

        Bulancak ilçesinde ise Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni bir düğün salonunda yapıldı.

        Törende Bulancak Kaymakamı Ünal Koç ile Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, kamu kurum ve kurulularının yetkilileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğraflarının çekimin ardından sona erdi.

        Espiye ilçesinde de Ramazan Bayramı için Merkez Camii'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

        İlçe protokolü ile vatandaşların bayramlaşmasının ardından Gazze’deki Filistinliler için dua edildi.

        Yağlıdere Belediyesi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan bayramlaşma töreninde Belediye Başkanı Yaşar İbaş, belediye personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu fırında 20 kişi istihdam ediyor
        Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu fırında 20 kişi istihdam ediyor
        Giresun'da kadınlar kilim dokuyarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor
        Giresun'da kadınlar kilim dokuyarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor
        Giresun'daki uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu kaps...
        Giresun'daki uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu kaps...
        Giresun'da yetim çocuklara bayram hediyesi
        Giresun'da yetim çocuklara bayram hediyesi
        Giresun Valiliği'nden Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu açıklaması:
        Giresun Valiliği'nden Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu açıklaması:
        Giresun Emniyet Müdürlüğü bayramda denetimlerini sürdürecek
        Giresun Emniyet Müdürlüğü bayramda denetimlerini sürdürecek