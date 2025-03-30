Giresun'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi

Giresun il merkezi ve ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi.

Valilikte gerçekleştirilen programda Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Bayramlaşma programına AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de katıldı.

Alucra ilçesindeki bayramlaşma töreni Merkez Büyük Cami'sinde gerçekleştirildi.

Kaymakam Ejder Şahin ve Belediye Başkanı Faruk Demirağ vatandaşlarla bayramlaştı, ilçe kabristanlığını ziyaret etti.

Bulancak ilçesinde ise Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni bir düğün salonunda yapıldı.

Törende Bulancak Kaymakamı Ünal Koç ile Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, kamu kurum ve kurulularının yetkilileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğraflarının çekimin ardından sona erdi.