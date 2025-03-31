Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, 1 kilo 952 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 735 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, A.R. ve T.Ö. yakalandı.

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