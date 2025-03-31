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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 21:24 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:24
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, A.R. ve T.Ö. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, 1 kilo 952 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 735 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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