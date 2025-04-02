Giresun'da Topal Osman Ağa anıldı

Program, Topal Osman Ağa'nın Giresun Kalesi'ndeki mezarının ziyaret edilmesi ve dua okunmasıyla tamamlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Osman Ağa ve Giresun Uşakları heykeline çelenk sunulmasıyla devam etti.

Osman Ağa Meydanı'nda düzenlenen anma programına, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Belediye Başkanı Fuat Köse, Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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