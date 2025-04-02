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        Giresun'da Topal Osman Ağa anıldı

        Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 102. yıl dönümünde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:44
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        Giresun'da Topal Osman Ağa anıldı
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        Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 102. yıl dönümünde anıldı.

        Osman Ağa Meydanı'nda düzenlenen anma programına, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Belediye Başkanı Fuat Köse, Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Osman Ağa ve Giresun Uşakları heykeline çelenk sunulmasıyla devam etti.

        Program, Topal Osman Ağa'nın Giresun Kalesi'ndeki mezarının ziyaret edilmesi ve dua okunmasıyla tamamlandı.

        Galeri
        Galeri

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