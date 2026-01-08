Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabır fındık ihracatını değerlendirdi:

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, zorlu rekabet koşullarının devam ettiği bir dönemde fındık ihracatı yapan firmaların ortaya koyduğu başarının değerli ve anlamlı olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:52 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabır fındık ihracatını değerlendirdi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, zorlu rekabet koşullarının devam ettiği bir dönemde fındık ihracatı yapan firmaların ortaya koyduğu başarının değerli ve anlamlı olduğunu belirtti.

        Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, 2025'te en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren ilk 20 üye firmayı paylaştı.

        Küresel ve bölgesel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen elde edilen başarının son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Sabır, "Fındık piyasasında önemli dalgalanmaların yaşandığı ve zorlu rekabet koşullarının devam ettiği bir dönemde, üyelerimizin ortaya koyduğu bu başarı son derece değerli ve anlamlıdır." ifadesini kullandı.

        Sabır, açıklanan listede yer alan üyeler başta olmak üzere, fındık ihracatı gerçekleştiren her bir firmanın sadece kendi şirketleri adına değil, bölge ve ülke ekonomisi adına da önemli bir katma değer ürettiğinin altını çizdi.

        İhracat performanslarıyla öne çıkan firmaların sektöre örnek teşkil ettiğini belirten Sabır, şunları kaydetti:

        "İhracat performanslarıyla öne çıkan ilk 20 üyemizi gönülden tebrik ediyor, bu başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Karadeniz İhracatçı Birlikleri olarak, önümüzdeki dönemde de her platformda ihracatçılarımızın hakkını savunmaya, üyelerimizin yanında olmaya ve bölgemizin ile ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

        Açıklamada, 2025'te KFMİB üyesi en fazla fındık ihracatı yapan firmalara ilişkin bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Halep'te son durum ne?
        Halep'te son durum ne?
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Türkülere konu olan Gelevera Deresi kenarına yapılması planlanan çöp depola...
        Türkülere konu olan Gelevera Deresi kenarına yapılması planlanan çöp depola...
        Ticaret borsalarında sezonun ilk 4 ayında 179 bin tonu aşkın fındık işlem g...
        Ticaret borsalarında sezonun ilk 4 ayında 179 bin tonu aşkın fındık işlem g...
        Giresun'da geçen yıl trafik kazalarında 40 kişi hayatını kaybetti
        Giresun'da geçen yıl trafik kazalarında 40 kişi hayatını kaybetti
        Giresun'daki tarihi tünelin çevresi düzenlendi
        Giresun'daki tarihi tünelin çevresi düzenlendi
        Tarihi tünel Giresun İl Özel İdaresi çalışmalarıyla restore edildi
        Tarihi tünel Giresun İl Özel İdaresi çalışmalarıyla restore edildi
        Giresun Valiliği'nde görev değişimi
        Giresun Valiliği'nde görev değişimi