KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabır fındık ihracatını değerlendirdi:

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, zorlu rekabet koşullarının devam ettiği bir dönemde fındık ihracatı yapan firmaların ortaya koyduğu başarının değerli ve anlamlı olduğunu belirtti.

Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, 2025'te en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren ilk 20 üye firmayı paylaştı.

Küresel ve bölgesel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen elde edilen başarının son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Sabır, "Fındık piyasasında önemli dalgalanmaların yaşandığı ve zorlu rekabet koşullarının devam ettiği bir dönemde, üyelerimizin ortaya koyduğu bu başarı son derece değerli ve anlamlıdır." ifadesini kullandı.

Sabır, açıklanan listede yer alan üyeler başta olmak üzere, fındık ihracatı gerçekleştiren her bir firmanın sadece kendi şirketleri adına değil, bölge ve ülke ekonomisi adına da önemli bir katma değer ürettiğinin altını çizdi.