Orta ve Doğu Karadeniz'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Giresun, Bayburt, Ordu ve Rize'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Giresun'da sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen yürüyüş için Debboy mevkisinde bir araya gelen vatandaşlar, Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, konuşmasında, Gazze'de yanan ateşin söndürülmesi için bir araya geldiklerini söyledi.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların ardından sona erdi.

- Bayburt

Bayburt'taki protesto yürüyüşüne katılanlar Saat Kulesi Meydanı'nda bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail karşıtı dövizler taşıyan ve slogan atan vatandaşlar, Şehit Nusret Parkı'na kadar yürüdü.

Grup adına basın açıklaması yapan Lütfi Özbey, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum insanın şehit edildiğini, 115 binden fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Özbey, yaşananların sadece bir savaş olmadığını, planlı bir soykırım olduğunu belirterek, "Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları da İsrail saldırıları ile yıkıldı." diye konuştu Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. - Ordu Ordu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Ordu Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, Altınordu Düz Mahalle'deki Sırrıpaşa Caddesi'nden başladı. Ceren Özdemir Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Şenol Varol, işgalin bir an önce durdurulmasını istedi. Yapılan saldırıların herkesin gözü önünde gerçekleşen bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Varol, zalimlerin er ya da geç yaptıklarının cezasını alacağını ifade etti. Grup, duaların ardından dağıldı.