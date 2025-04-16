Özel sporculardan Dereli Kaymakamı Azman'a ziyaret

Dereli Kaymakamı Emrah Azman, atletizm şampiyonasında başarı gösteren özel sporcuları makamında ağırladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-9 Nisan tarihlerinde Karaman'da düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılan öğrencilerin ilçeye gurur yaşattığı belirtildi.

Kurtulmuş Ortaokulu öğrencisi Nazlı Nur Çakır'ın, Mental Yıldız Kızlar kategorisinde 100 metre koşuda ikinci, 800 metre koşuda ise üçüncü oldu. Dereli Anadolu Lisesi öğrencisi Kezban Çolak'ın da Mental Genç Kızlar kategorisi 200 metre koşusunu dördüncü olarak tamamladığı ifade edildi.

Gösterdikleri üstün performans dolayısıyla sporcuları kutlayan Azman, bu tür başarıların diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacağına işaret etti.

Azman'ın ziyaret dolayısıyla özel sporculara çeşitli hediyeler verdi.