        Giresun Haberleri

        Türkiye 2025'te fındık ihracatından 2,2 milyar doların üzerinde gelir sağladı

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, 2025'te fındık ihracatından 2 milyar 255 milyon doların üzerinde gelir sağlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 18:33 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:33
        Türkiye 2025'te fındık ihracatından 2,2 milyar doların üzerinde gelir sağladı
        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, 2025'te fındık ihracatından 2 milyar 255 milyon doların üzerinde gelir sağlandığını belirtti.

        Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin 238 bin 704 ton fındık ihracatı karşılığında, 2 milyar 255 milyon 360 bin 699 dolar gelir elde ettiğini ifade etti.

        Bir önceki yıl 323 bin 244 ton ürün ihraç eden Türkiye'nin, 2 milyar 635 milyon 868 bin 856 dolar kazanç sağladığını hatırlatan Sabır, 2025 yılında fındık ve mamulleri ihracatının, 2024'e göre miktar bazında 84 bin 540 ton ile yüzde 26,15, değer bazında ise 380,5 milyon dolarla yüzde 14,44 azaldığına işaret etti.

        Sabır, 2025–2026 ihracat sezonunun 1 Eylül-31 Aralık 2025 arasındaki 4 ayda ise 64 bin 711 ton fındık satışı karşılığında 795 milyon 601 bin 856 dolar gelir elde edildiğini ifade etti.

        Sezonun ilk dört ayında gerçekleşen ihracat rakamlarının 1980'li yılların seviyesine düştüğünü belirten Sabır, "Bu nedenle 2026 yılında hayata geçirilecek, sektörü bütüncül şekilde ele alan acil ve yeni politikalara ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

