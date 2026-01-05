Habertürk
        Giresun'da fındık budama eğitimi çalışmaları sürüyor

        Giresun'da fındık budama eğitimi çalışmaları sürüyor

        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğünce fındık tarımına yönelik çiftçiler için başlatılan eğitim çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:48 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:48
        Giresun'da fındık budama eğitimi çalışmaları sürüyor
        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğünce fındık tarımına yönelik çiftçiler için başlatılan eğitim çalışmaları devam ediyor.

        İhtisas Koordinatörü Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabirine, fındıkta kalite ve verimle ilgili çiftçilerin bilgilendirilmeleri için bazı projeler yürüttüklerini söyledi.

        Bunlardan birisinin de bahçelerde budama eğitim çalışmaları olduğunu belirten Doç. Dr. Turan, "Verim düşüklüğünü mutlaka çözmemiz gerekiyor. İhtisas koordinatörlüğü olarak çiftçilerimize bahçelerde budama eğitimleri başlamıştık. Verim budaması, yaşlı bahçelerin yenilenmesi sürecinde budamanın nasıl yapılması gerektiği hususlarında çiftçilerimize eğitimler veriyoruz." dedi.

        Turan, bölgedeki fındık bahçelerinin büyük kısmının ekonomik ömrünü tamamladığına değinerek, "Burada gençleştirme ve yenilemenin nasıl yapılabileceğini üreticimize teorik olarak gösteriyoruz. Son olarak Tirebolu ilçemizde bir çalışmamız oldu. İlerleyen dönemlerde mevsim şartlarına göre fındık tarımı yapılan ilçelerimizde eğitim çalışmalarımız devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

