Giresun'da fındık budama eğitimi çalışmaları sürüyor

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğünce fındık tarımına yönelik çiftçiler için başlatılan eğitim çalışmaları devam ediyor.

İhtisas Koordinatörü Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabirine, fındıkta kalite ve verimle ilgili çiftçilerin bilgilendirilmeleri için bazı projeler yürüttüklerini söyledi.

Bunlardan birisinin de bahçelerde budama eğitim çalışmaları olduğunu belirten Doç. Dr. Turan, "Verim düşüklüğünü mutlaka çözmemiz gerekiyor. İhtisas koordinatörlüğü olarak çiftçilerimize bahçelerde budama eğitimleri başlamıştık. Verim budaması, yaşlı bahçelerin yenilenmesi sürecinde budamanın nasıl yapılması gerektiği hususlarında çiftçilerimize eğitimler veriyoruz." dedi.

Turan, bölgedeki fındık bahçelerinin büyük kısmının ekonomik ömrünü tamamladığına değinerek, "Burada gençleştirme ve yenilemenin nasıl yapılabileceğini üreticimize teorik olarak gösteriyoruz. Son olarak Tirebolu ilçemizde bir çalışmamız oldu. İlerleyen dönemlerde mevsim şartlarına göre fındık tarımı yapılan ilçelerimizde eğitim çalışmalarımız devam edecek." dedi.