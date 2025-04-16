Piraziz'de kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor

Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, kahverengi kokarcanın özellikle son yıllarda Karadeniz'de tarım alanlarında ciddi kayıplara neden olduğuna dikkati çekerek, sistemli şekilde yürütülen ilaçlama faaliyetleriyle zararlıya karşı mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

Piraziz Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğindeki çalışma kapsamında ev ve çeşitli yapıların dış kısımları ilaçlandı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

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