Espiye'de şehit Jandarma Er Ferhat Çapur anıldı
Giresun'un Espiye ilçesinde şehit Jandarma Er Ferhat Çapur, mezarı başında anıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde şehit Jandarma Er Ferhat Çapur, mezarı başında anıldı.
Hakkari'de 22 Nisan 1988'de şehit olan Çapur için Taflancık köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.
Espiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ersan Algan, şehidi rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.
Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ahmet Kürtül ve İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ömer Çınar katıldı.
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