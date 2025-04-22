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        Espiye'de şehit Jandarma Er Ferhat Çapur anıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde şehit Jandarma Er Ferhat Çapur, mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:31 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:37
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        Espiye'de şehit Jandarma Er Ferhat Çapur anıldı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde şehit Jandarma Er Ferhat Çapur, mezarı başında anıldı.

        Hakkari'de 22 Nisan 1988'de şehit olan Çapur için Taflancık köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

        Espiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ersan Algan, şehidi rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

        Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ahmet Kürtül ve İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ömer Çınar katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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