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        Giresun'da düzenlenen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" tamamlandı

        Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'25)" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:18 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:18
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        Giresun'da düzenlenen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" tamamlandı
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        Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'25)" sona erdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen, "Yetenek Her Yerde" temalı Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında düzenlenen fuarın büyük ilgiyle ve katılımla ziyaretçilerini ağırladığı belirtildi.

        Etkinliğin ikinci gününde kariyer konulu programların gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Bir diş hekiminin hayat reçetesi, TUSAŞ kariyer etkinliği, kariyer gelişiminde etkili iletişim ve beden dili, yerelden globale gıda sektöründe kariyer, KOSGEB kariyer eğitimi, ödüllü kariyer tabusu, kurgu mahkeme, kurgu müracaat savcılığı, kartvizit tasarımı, üniversite tercihleri ve kariyer, UMKE vaka senaryoları ve müdahale teknikleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca, Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can'ın, sponsor olan ve stant açarak fuara katkı sağlayan firma ile kuruluşları ziyaret ederek teşekkür belgesi verdiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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