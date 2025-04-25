Dereli'de bisiklet yarışlarında başarılı olan öğrenciler Türkiye finallerine katılacak

Kaymakam Emhar Azman, özveriyle çalışan öğrenciler ve okul yönetimini tebrik ederek, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çekti.

Ferdi kategoride ise okul sporcuları toplamda 9, genel toplamda ise 33 madalya kazandı.

Dereli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, il genelini kapsayan yarışmada Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal Ortaokulu küçük erkek, küçük kız ve yıldız kız takımları birincilik, yıldız erkek takımı ise üçüncülük elde etti.

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