Giresun'da 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri düzenlenecek

Giresun Belediyesi tarafından organize edilen 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'nde 13 farklı oyun sanatseverler ile buluşacak.

Vahit Sütlaş Tiyatro Sahnesi'nde 1-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikte 11 tiyatro ekibi yer alacak ve tüm oyunlar saat 20.00'de başlayacak

Belediye Başkanı Fuat Köse, tiyatro binasında düzenlenen basın toplantısında, sanatın insan yaşamındaki değerine ve önemine dikkati çekti.

Bu duyarlılık ve farkındalıkla tüm Giresunlular ile çevre illerdeki sanatseverleri tiyatro günlerine davet eden Köse, "Tiyatro, sadece sahnede icra edilen bir oyun değildir, bir duruştur. İyiliğe giden yol için bir direniştir. Özgürlüğün, düşüncenin, yaratıcılığın en yalın ve saf halidir." dedi.

Köse, etkinliğe katılan ve emek veren yazar, yönetmen, oyuncu, teknik ekip ile tiyatroya gönül veren herkese teşekkür etti.