Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri düzenlenecek

        Giresun Belediyesi tarafından organize edilen 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'nde 13 farklı oyun sanatseverler ile buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:23 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun Belediyesi tarafından organize edilen 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'nde 13 farklı oyun sanatseverler ile buluşacak.

        Vahit Sütlaş Tiyatro Sahnesi'nde 1-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikte 11 tiyatro ekibi yer alacak ve tüm oyunlar saat 20.00'de başlayacak

        Belediye Başkanı Fuat Köse, tiyatro binasında düzenlenen basın toplantısında, sanatın insan yaşamındaki değerine ve önemine dikkati çekti.

        Bu duyarlılık ve farkındalıkla tüm Giresunlular ile çevre illerdeki sanatseverleri tiyatro günlerine davet eden Köse, "Tiyatro, sadece sahnede icra edilen bir oyun değildir, bir duruştur. İyiliğe giden yol için bir direniştir. Özgürlüğün, düşüncenin, yaratıcılığın en yalın ve saf halidir." dedi.

        Köse, etkinliğe katılan ve emek veren yazar, yönetmen, oyuncu, teknik ekip ile tiyatroya gönül veren herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Trump'tan Çin açıklaması
        Trump'tan Çin açıklaması
        Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak
        Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum

        Benzer Haberler

        Dereli'de turizm ve yerel kalkınmaya katkı verecek projeler uygulanacak
        Dereli'de turizm ve yerel kalkınmaya katkı verecek projeler uygulanacak
        Dereli'de bisiklet yarışlarında başarılı olan öğrenciler Türkiye finallerin...
        Dereli'de bisiklet yarışlarında başarılı olan öğrenciler Türkiye finallerin...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Giresun'da konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Giresun'da konuştu:
        Bulancak Kaymakamı Koç, ilçe stadını inceledi
        Bulancak Kaymakamı Koç, ilçe stadını inceledi
        Giresun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı üretilen samuray arı sayısı...
        Giresun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı üretilen samuray arı sayısı...
        Giresun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerl...
        Giresun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerl...