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        Nesine 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor, şampiyonluk kupasını aldı

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grubu'nu lider tamamlayarak Nesine 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor, şampiyonluk kupasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:01
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        Nesine 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor, şampiyonluk kupasını aldı
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        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grubu'nu lider tamamlayarak Nesine 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor, şampiyonluk kupasını aldı.

        Ligin 29. haftasında Bulancak İlçe Stadı'nda Ünye 1957 Spor ile karşılaşan Giresun ekibi, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

        Bulancakspor, bu yenilgiye rağmen 27. haftada deplasmanda Gümüşhanespor'u 4-0 mağlup ederek, bir üst lige çıkmayı garantilemişti.

        Ünye 1967 maçının ardından böylece Nesine 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor, kupasını aldı.

        Öte yandan Giresun temsilcisi ligi Ortahisar Futbol ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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