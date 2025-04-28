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        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Giresun'un Alucra ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:48 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:48
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        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Giresun'un Alucra ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Demirözü köyünde Refik Çece'ye (60) ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

        Vücudunda ağır yanıklar oluşan Çece, kaldırıldığı Alucra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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