Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Demirözü köyünde Refik Çece'ye (60) ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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