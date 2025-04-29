Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Giresun Belediyesi hizmet binasında, afetlere hazırlık kapsamında yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Personele, yangın ve deprem anı ile sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarıldı.

Alarm çalmasının ardından itfaiye ekipleri, binadakileri güvenli şekilde tahliye etti.

Belediye Başkanı Fut Köse, bu tür tatbikatların hem çalışanların güvenliğini sağlama hem de olası afet durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği hususunda önemli olduğunu söyledi.

Köse, kurum olarak personelin güvenliğini ve sağlığını her zaman ön planda tutuklarını kaydetti.