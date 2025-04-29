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        Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi

        Giresun Belediyesi hizmet binasında, afetlere hazırlık kapsamında yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:31
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        Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi
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        Giresun Belediyesi hizmet binasında, afetlere hazırlık kapsamında yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

        Personele, yangın ve deprem anı ile sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarıldı.

        Alarm çalmasının ardından itfaiye ekipleri, binadakileri güvenli şekilde tahliye etti.

        Belediye Başkanı Fut Köse, bu tür tatbikatların hem çalışanların güvenliğini sağlama hem de olası afet durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği hususunda önemli olduğunu söyledi.

        Köse, kurum olarak personelin güvenliğini ve sağlığını her zaman ön planda tutuklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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