Giresun'da öğrenciler çevre temizliği etkinliğine katıldı
İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ekibini Kur, İyilikle Değiştir, İyilikle Dönüştür" projesi kapsamında sahilde bir araya gelen gençler, çevre temizliği yaparak gördükleri çöpleri topladı.
İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yunus Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin gençlerin takım çalışmasına adapte olmalarının yanı sıra toplumsal duyarlılıklarının artmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.
Çalışkan, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.
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