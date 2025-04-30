Giresun'da öğrenciler çevre temizliği etkinliğine katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ekibini Kur, İyilikle Değiştir, İyilikle Dönüştür" projesi kapsamında sahilde bir araya gelen gençler, çevre temizliği yaparak gördükleri çöpleri topladı.

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