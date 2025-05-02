1926 Bulancakspor'dan, Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a ziyaret
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayan 1926 Bulancaksporlu yönetici, teknik heyet ve futbolcular, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a ziyarette bulundu.
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta sezonu şampiyon tamamlayan 1926 Bulancaksporlu yönetici, teknik heyet ve futbolcular, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç’a ziyarette bulundu.
Kulüp başkanı Aydın Karataş, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte yaptıkları ziyarette, Sıbıç ile fotoğraf çektirdi.
Sıbıç, yaptığı konuşmada, takımın ilçe halkına gurur yaşattığını belirterek, " 1926 Bulancakspor’un başarısı sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda ilçemizin birlik ve beraberliğinin de sembolüdür. Belediyemiz olarak her zaman yanınızdayız." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.