Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Giresun'un Espiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Giresun'un Espiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin kırsal kesiminde kenevir yetiştirdiği tespit edilen İ.G'nin evine operasyon gerçekleştirildi.
Evde yapılan aramalarda, 18 kök kenevir ele geçirildi.
Zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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