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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:39
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin kırsal kesiminde kenevir yetiştirdiği tespit edilen İ.G'nin evine operasyon gerçekleştirildi.

        Evde yapılan aramalarda, 18 kök kenevir ele geçirildi.

        Zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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