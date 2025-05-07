Yağlıdere'de muhtarlara eğitim verildi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik hizmet için eğitim toplantısı düzenlendi.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik hizmet için eğitim toplantısı düzenlendi.
Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon sağlamaları gibi konular ele alındı.
Kaymakam Seda Ünlü ve kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, muhtarlara görev ve yetkileri yeniden hatırlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.