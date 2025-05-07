Yağlıdere'de muhtarlara eğitim verildi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik hizmet için eğitim toplantısı düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon sağlamaları gibi konular ele alındı.

Kaymakam Seda Ünlü ve kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, muhtarlara görev ve yetkileri yeniden hatırlatıldı.