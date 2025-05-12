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        Görele'de afet farkındalık eğitimi verildi

        Giresun'un Görele ilçesinde AFAD Giresun İl Müdürlüğünce kamu kurumlarına yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:04
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        Görele'de afet farkındalık eğitimi verildi
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        Giresun'un Görele ilçesinde AFAD Giresun İl Müdürlüğünce kamu kurumlarına yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde AFAD görevlileri deprem, yangın, tsunami ve acil tahliye konularında çeşitli bilgiler verdi.

        Görevliler, afet öncesi ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları aktardı.

        Eğitim sonrası Cumhuriyet meydanında uygulamalı tatbikatlar da yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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