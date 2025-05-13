Giresun'da geleceğin şefleri sahipsiz hayvanlar için mama hazırladı
Giresun'da üniversite öğrencileri yemek artıklarını kullanarak hazırladıkları mamalarla kedilerin beslenmesini sağladı.
Giresun'da üniversite öğrencileri yemek artıklarını kullanarak hazırladıkları mamalarla kedilerin beslenmesini sağladı.
Giresun Üniversitesi Keşap Turizm Fakültesince "Gastronomi Patiye Dokunuyor Projesi" ile sahipsiz hayvanların beslenmelerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Bu kapsamda fakültenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencileri yemek artıklarını kullanarak veteriner hekimlerin desteği ile formüle edilmiş kedi maması hazırladı.
Mamalar, Giresun Veteriner Hekimleri Odası'nın desteğiyle alınan kaplarla, Keşap Belediyesi'nin belirlediği kedi besleme noktalarına bırakıldı.
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