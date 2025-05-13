Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da geleceğin şefleri sahipsiz hayvanlar için mama hazırladı

        Giresun'da üniversite öğrencileri yemek artıklarını kullanarak hazırladıkları mamalarla kedilerin beslenmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da geleceğin şefleri sahipsiz hayvanlar için mama hazırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da üniversite öğrencileri yemek artıklarını kullanarak hazırladıkları mamalarla kedilerin beslenmesini sağladı.

        Giresun Üniversitesi Keşap Turizm Fakültesince "Gastronomi Patiye Dokunuyor Projesi" ile sahipsiz hayvanların beslenmelerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda fakültenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencileri yemek artıklarını kullanarak veteriner hekimlerin desteği ile formüle edilmiş kedi maması hazırladı.

        Mamalar, Giresun Veteriner Hekimleri Odası'nın desteğiyle alınan kaplarla, Keşap Belediyesi'nin belirlediği kedi besleme noktalarına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Görele'de lise öğrencileri hobi bahçesi oluşturdu
        Görele'de lise öğrencileri hobi bahçesi oluşturdu
        Giresun'da, "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" yapılacak
        Giresun'da, "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" yapılacak
        Alucra'da trafik haftası etkinliği düzenlendi
        Alucra'da trafik haftası etkinliği düzenlendi
        Görele'de afet farkındalık eğitimi verildi
        Görele'de afet farkındalık eğitimi verildi
        Görele'de mezar taşlarında bakım çalışması
        Görele'de mezar taşlarında bakım çalışması
        Karadenizli ihtiyar delikanlı, güvercinleri beslemeyi bir gün bile aksatmıy...
        Karadenizli ihtiyar delikanlı, güvercinleri beslemeyi bir gün bile aksatmıy...