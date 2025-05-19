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        Giresun'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı

        Giresun'un Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:19
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        Giresun'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı
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        Giresun'un Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

        Güce'de ilçe stadında düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Ensar Çelik ve Belediye Başkan Vekili Sezgin Yılmaz halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Programda, öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu.

        Yağlıdere ilçe stadındaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kutlama töreni öğrencilerin sunduğu gösterilerin ardından sona erdi.

        Doğankent ilçesindeki tören ise Yeşiltepe Mahallesindeki halı sahada gerçekleştirildi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Doğankent Kaymakamı Deniz Yıldırım ve Belediye Başkanı Rüşan Özden halkın bayramını kutladı.

        Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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