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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Giresun'da temaslarda bulundu

        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:10 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:14
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Giresun'da temaslarda bulundu
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        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ağıralioğlu, bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne katıldı.

        Atatürk Meydanı'nda organize edilen "Halk Buluşması" programına da iştirak eden Ağıralioğlu, Giresun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ağıralioğlu, memleketin sorunlarına derman olmayı amaçladıklarını belirterek, "Vatansever bir kadro kurmak, o kadro ile memleketin yarınlarını kucaklamak azmindeyim." dedi.

        Daha sonra partisinin İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, yöneticilerle görüş alışverişinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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