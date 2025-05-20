Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Giresun'da temaslarda bulundu
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Ağıralioğlu, bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne katıldı.
Atatürk Meydanı'nda organize edilen "Halk Buluşması" programına da iştirak eden Ağıralioğlu, Giresun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ağıralioğlu, memleketin sorunlarına derman olmayı amaçladıklarını belirterek, "Vatansever bir kadro kurmak, o kadro ile memleketin yarınlarını kucaklamak azmindeyim." dedi.
Daha sonra partisinin İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, yöneticilerle görüş alışverişinde bulundu.
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